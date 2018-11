VIDEO JA FOTOD | Martin Helme käis Kadriorus: oleme põhiseaduslikus kriisis

Kell 16.15 alanud külaskäik tõi Helme sõnul välja tugevad erinevused arusaamistes. "Kui oleme jõudnud olukorda, kus on terve rida põhiseaduslikke institutsioone - valitsus või parlament või riigikohus või ka president -, kes sisuliselt töötavad oma tegevusega põhiseaduse vastu, siis me pole mitte valitsuskriisis, vaid oleme põhiseaduslikus kriisis," ütles Martin Helme.

Rändeleping on ta sõnul seda ilmestav osa. President oli teist meelt, ka selle osas, et tema institutsioon töötaks põhiseaduse vastu. Üksmeelele jõuti vaid selles, arutades peale rändeküsimuse ka teisi teemasid, et Eestis peaks olema üheselt eestikeelne haridus.