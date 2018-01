VIDEO ja FOTOD | Marina Kaljurand esines Nõmme Karikakraklubi liikmeile välispoliitika- ja küberkaitseteemalise ettekandega

Nõmme jaamarestoranis Elsa kogunes täna Vabaerakonna liikmetest koosnev Karikakraklubi, kellele esines välispoliitika- ja küberkaitseteemalise ettekandega endine välisminister Marina Kaljurand.

Kas Vabaerakonna üritusl esinemine tähendab, et MArina Kaljurand kavatseb oma poliitilised jõupingutused tulevikus just selle parteiga siduda? Esialgu siiski mitte, Kaljurand ütled Delfile nädala alguses, et nähtavas tulevikus ei pea ta vajalikuks ühineda mitte ühegi poliitilise parteiga.