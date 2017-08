VIDEO JA FOTOD MAAST JA ÕHUST | Vaata, missuguse jõuga torm Käravete külakest nüpeldas

Eilne äikesetorm pühkis Eestist üle sedavõrd suure jõuga, et Järvamaal asuv Käravete küla näeb hetkeseisuga välja kui apokalüpsise üle elanud asula – kahekordselt kortermajalt on pealt lennanud katus ning haljasaladel kasvanud puud on lausa juurtega maast välja tiritud.

Ambla vallavanem Rait Pihelgas sõnab, et kogu asula kannatab suurte kahjude käes. Olukord on lausa nii hull, et vallavanema numbrist on saanud infoliin, kus jagatakse tormi tõttu turvalisest katusealusest ilma jäänud külaelanikele öömaja. „Terve küla on ilma veeta, ühel pool asulat pole ka elektrit,“ ütles Pihelgas. Vett ei ole, sest pumbajaamas pole elektrit. Päästeameti Lääne ringkonna kommunikatsioonijuhi Kristi Kaisi sõnul oli Ambla üks Järvamaa valdadest, mis tormi tõttu rohkem raputada sai. Käravetelt tuli eilsest õhtust tänase hommikuni kolm teadet, kõik seotud murdunud puudega. Pealt lennanud katuse kohta pole aga Päästeametil mingisugust infot. Kui keegi vajab Käravetel tormiga tekkinud kahju tõttu öömaja, palub vallavanem Rait Pihelgas võtta endaga kontakti numbril: 5051 762. Käravete elanik Rait Priiman ütles Delfile, et käis ise samuti hetk tagasi abiks teid koristamas. "Kõik koristavad seda õudust. Väike küla, aga kõik aitavad üksteist," kiitis ta kohaliku kogukonna vaimu. "Eks se võtab kõik palju aega, et katused korda saada ja puud ära koristada." Loe veel Vaata Rait Priimani filmitud mobiilivideot, millest aimub Käravete küla tabanud õnnetuse ulatus vast kõige selgemini.