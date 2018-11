VIDEO ja FOTOD | Loomakaitsjad marssisid Tallinnas, et nõuda karusloomafarmide keelamist

Rongkäigu eesmärk oli pöörata seadusandjate tähelepanu ühiskonna kaasaegsetele väärtustele ja toetada positiivseid muudatusi loomakaitses, sealhulgas karusloomafarmide keelustamist.

Lisaks Tallinnale toimusid täna rongkäigud loomade kaitseks ka Riias ja Stockholmis.

Karusloomakasvandused on keelustatud Suurbritannias, Belgias, Austrias, Hollandis, Tšehhis, Makedoonias, Horvaatias, Sloveenias, Brasiilias ning Bosnias ja Hertsegoviinas. Taanis ja Rootsis on keelustatud rebasefarmid. Itaalias ja Šveitsis on karusloomakasvandustes loomade heaolu nõuded nii rangelt sätestatud, et karusloomakasvandusi seal enam ei eksisteeri. Viimati on lubanud farmid keelustada ka Norra alates aastast 2025.