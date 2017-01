VIDEO ja FOTOD: Linnavolinik Hanno Matto kinkis Kalev Kallole suukorvi

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraat Hanno Matto kinkis täna Kalev Kallole suukorvi, millega “tunnustab" volikogu esimehe ja Keskerakonna aastatepikkust tegevust opositsiooni vaigistamisel ning meenutab kriminaalsüüdistuse saanud linnajuhile, et oleks viimane aeg oma kohalt tagasi astuda, teatasid sotsiaaldemokraadid.

"On häbiväärne, et Eesti pealinna juhivad inimesed, kes on kriminaalsüüdistusega kohtu all. Tallinna linn peab saama puhtaks korruptsioonivarjudest ja hämaratest tehingutest. Hea algus selliseks puhastuseks on praeguse juhtkonna väljavahetamine," ütles sotside fraktsiooni liige Hanno Matto.

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatlik fraktsioon algatas möödunud neljapäeval volikogu esimehe Kalev Kallo umbusaldamise põhjusel, et viimasele on esitatud kriminaalsüüdistus altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasaaitamises. Kuna Kallo ise vabatahtlikult tagasi ei ole astunud, siis andsidki opositsioonierakonnad ise umbusalduse sisse.

Et aga opositsiooni ebamugav algatus võimalikult kiiresti lämmatada, kutsus Kalev Kallo rutuga kokku erakorralise volikogu istungi juba tänaseks, st teisipäevaks, 31. jaanuariks.

"Protesteerime volikogu esimehe sellise teguviisi vastu ning peame seda katseks opositsiooni suukorvistada ning oodatud umbusaldust lämmatada," lisas Matto.

Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatlik fraktsioon jätkab Tallinna linna korruptsioonist puhastamist ning kutsub ka keskerakondlasti üles sellega ühinema.