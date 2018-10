VIDEO JA FOTOD | Kultuuriminister Indrek Saar kutsub Eesti Kontserdi nõukogu täies koosseisus tagasi

Kultuuriminister Indrek Saar otsustas nõukogu täies koosseisus tagasi kutsuda pärast seda, kui oli tutvunud Eesti Kontserdi nõukogu esimehe Indrek Laulu ülevaatega juhatuse liikme konkursi läbiviimise protsessist ning kohtunud kõigi nõukogu liikmetega.

„Kõik nõukogu liikmed sai arutelu käigus esitada oma selgitused ning tegid ettepanekud, kuidas tagada töörahu. Pärast materjalidega tutvumist ja arutelu sai kõigile selgeks peamine – nõukogu ei ole selles kooseisus ja senise esimehe juhtimisel töövõimeline. Etteheide nõukogu esimehele on ebapiisav infovahetus nõukogu liikmetega ning suutmatus saavutada nõukogus vajalikku konsensust. Ka on lahknenud arusaamad organisatsiooni juhtimisest ja vajadusest. Eesti kontserdi praegune majanduslik seis vajab selgelt teistsugust lähenemist ja juhtimist. Sellepärast otsustasime jätkata täiesti puhtalt lehelt – see otsus tugines ka valdava osa nõukogu liikmete ettepanekule,“ ütles minister Saar.

Saare sõnul ei olnud otsuse langetamisel nõukogus konsensust, kuid avalikkuses lendu läinud segane info ajendas siiski sellise otsuseni jõudma.

Minister lisas, et tänases arutelus uusi detaile enam lauale ei toodud.

Küsimusele, kas see võis olla isiklik vastuseis Reformierakonnaga, sest ka varasemalt pole Reformierakonnaga seotud ilma takistusteta saanud kultuurivaldkonnas kõrgetele positsioonidele, näiteks endine ERR-i juht, Margus Allikmaa püüdlus saada Kultuurkapitali juhiks ebaõnnestus. Saar kostis selle peale, et selline väide ei pea paika: "Kui te vähegi jälgite, siis on ka reformierakondlasi kõrgetel kohtadel, kaasa arvatud Allikmaa on nüüd Vene teatris ametis" nimetas ta.

Ta ei soovinud kommenteerida, kas Randjärv võiks uuesti Eesti Kontserdi juhiks kandideerida.