VIDEO ja FOTOD: Kuhu küll see meri sai? Pirita TOP-i juures on eksklusiivsete korterite ehitamiseks maad mere arvelt ohtralt juurde napsatud

Tallinnas Pirita TOP-i juures on maad mere arvelt märkimisväärselt juurde kasvatatud. Paistab, et nii sai lahendatud küsimus, kuidas ehitada uusi merevaatega kortereid, kui ruumi selleks enam pole.

Maad on mere arvelt juurde kasvatatud ohtralt, ilmselt pole liialdus öelda, et eksklusiivsete korterite ehitamise tarvis on maad juurde loodud vähemalt hektari jagu. Aprillis kirjutas Ärileht, et Pirita TOPi esisele Regati puiestee 1/3/5 kinnistule tulevad suuremad korterid, mis oleks alternatiiviks eramajale.

Hetkeolukorda Pirita TOP-i juures saab kaeda värsketelt piltidelt:

Sama koht oli aasta eest kahtlemata teistsugune. Puud, mille all möödunud aastal mere ääres istuti, on merepiirist nüüd üsna kaugele jäänud. Brave Capitali juhatuse liige Veljo Kuusk rääkis Ärilehele aprillis, et kinnistul käivad juba ehitustööd, mille raames rajatakse kommunikatsioone. Aasta lõpuks on plaanis alustada ehitusloa menetlust ja kortereid tahetakse ehitama asuda tuleval aastal.

Brave Capitali tütarettevõte Pirita Holding OÜ allkirjastas aprillis projekteerimislepingu Salto AB OÜ-ga Pirita TOPi esisele kinnistule lõpliku arhitektuurse lahenduse väljatöötamiseks.

Regati pst 1/2/3 kinnistu ostis Pirita Holding OÜ Tallinna Olümpiapurjespordikeskuselt. Kinnistu suurus on 28 000 ruutmeetrit ehitusõigusega 25 000 ruutmeetrit, kuhu saab rajada üle 200 korteri. Regati pst 1/3/5 avaliku eelvalikuga arhitektuurivõistluse lõppvooru pääses viis tööd, mille võitis Salto AB lahendusega "PILV", mis on projekteerimistööde aluseks.