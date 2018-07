VIDEO ja FOTOD | Kõva pauk: Tallinna lahel lõhati teise maailmasõja aegne meremiin

Mereväe miinitõrjujad lõhkasid täna Tallinna lahel Katariina kai lähistel Teise maailmasõja aegse meremiini.

Lõhatud miini avastasid väljaõppel olnud miinituukrid. Mereväe pressiesindaja Karl Alfred Baumeister ütles Delfile, et miin ei asunud peamistel laevateedel. Ta märkis, et uusi lõhkekehi treeningute käigus aeg-ajalt ikka avastatakse, kuna neid Läänemerre on Esimese ja Teise maailmasõja ajal jooksul paigaldatud ligi 80 000.

Miin lõhkamine oli eelnevalt koordineeritud keskkonnaameti, veeteede ameti ning politsei- ja piirivalveametiga.

Saksa päritolu Teise maailmasõja aegne merepõhja paigaldatud miin oli veidi üle kahe meetri pikk ja kaalus 740 kilogrammi. Enamiku miini kaalust moodustas lõhkeaine.

Eesti mereväe peamine tegevusvaldkond ongi miinitõrje merel ning mereolukorra teadlikkuse tagamine. Alates Eesti mereväe taasloomisest 1993. aastal on riigi veealadelt leitud ja kahjutuks tehtud üle 1250 lõhkekeha, milleks on peamiselt osutunud maailmasõdade vältel veesatud meremiinid, torpeedod ja lennukipommid.