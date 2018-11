VIDEO JA FOTOD | Kommunismiohvrite memoriaali seintele on kraabitud kaheldava väärtusega "kunsti"

Kahjustada on saanud mitmed memoriaali osad ning piltidelt ja videost näeb ka võimalike kunstihuviliste erinevaid teoseid.

Politsei põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna juht Valter Pärn kommenteeris, et see pole esimene teada, mis Maarjamäe kommunismiohvrite mälestusmärgi kahjustamisest politseile laekub. Esimene teade jõudis politseini septembris ning algatati väärteomenetlust.

"Korrakaitsjad tuvastasid, et mälestusmärgile on tõmmatud umbes 6-7 meetrisest kriipsud. Peatselt oli selge, et kritseldused ei oma tähendust ning on sinna joonistatud kaootiliselt. Ilmselt võib tegu olla lastega, kes pahaaimamatult kividega möödaminnes pinnale kividega kahjustusi tekitavad. Vaatasime läbi turvakaamera salvestised, kuid ühtegi konkreetset sodijat me ei tuvastanud. Juhul kui tegemist ongi laste pahaaimamatu kritseldamisega, siis ei räägi me ka ju tahtlikust rikkumisest või süüteost. Sellegipoolest palume kõigil, kes märkavad memoriaali juures kahtlast või kellegi pahatahtlikku tegevust, anda sellest koheselt teada hädaabinumbril 112," jätkas Pärn.