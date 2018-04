VIDEO ja FOTOD | Kirikujuhid toetavad ettepanekut, et põhiseadust tuleb muuta nii, et oleks kirjas, et abielluda tohivad omavahel vaid mees ja naine

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilmaa sõnul olid Tartus Pauluse kirikus toimuval kirikukogul riigikogule esitatava samasooliste abielu välistava põhiseadusmuudatuse sisseviimise üleskutse osas jõujooned üleskutse kasuks.

Kirikukogus toimunud hääletusel kiideti heaks avaldus, mille kohaselt toetab EELK põhiseaduse täiendamist nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit.

Kirikukogul hääletas avalduse poolt 39 osalenut, viis oli vastu ja neli jäid erapooletuks.

Kirikule on paljud teinud etteheiteid, et armastuse asemel, millele piibel üles kutsub, tekitab kirik hoopis inimestevahelisi lõhesid. Viilmaa ütles, et ei saa sellest hästi aru. "Sellisel juhul, kas see kes on siiani pidanud abielu mehe ja naise vaheliseks, leiab et tegemist on nüüd justkui vihasõnumiga, mitte armastuse sõnumiga?" väljendas Viilmaa oma segaseid tundeid. "Altari ees ei ütle me kunagi kunagi meest ja naist paari pannes, et see tähendab nüüd vihkamist," ütles ta Delfile.

Viilmaa sõnul ei arutatud täna kirikukogul abielu küsimust kui sellist, vaid nad näitasid, et on traditsioonilise abielu poolt.