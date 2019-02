VIDEO JA FOTOD | Kas Edgar Savisaar kandideerib europarlamenti ja osaleb tõrvikurongkäigul?

Savisaar ütles, et ta on igasuguste valimistega nii harjunud, et need ei tekita temas enam mingeid mõtteid.

Delfile teadaolevalt plaanib endine tipp-poliitik kandideerida kevadistel valimistel Euroopa Parlamendi. "Kuulge, see on nii igav rääkida kogu aeg mingitest valimistest ja kandideerimisest. See ei ole minu huvi," kostis Savisaar vastuseks selle kohta esitatud küsimusele.

Ta lisas, et europarlamendi valimised on kaugel. "Ma tahaks ikka enne kõigepealt näha, kuidas kohalikud valimised välja näevad."

Savisaar ei välistanud ka võimalust, et osaleb 24. veebruaril EKRE korraldatud tõrvikurongkäigus. "Mul on küll probleem, kuidas ma oma käruga sinna jõuan, aga ma ei välista seda varianti."