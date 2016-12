VIDEO ja FOTOD: Karksi-Nuiat varustavas veetornis lõhkes toru, enne parandamist peab väike basseinitäis ära voolama

Karksi-Nuias purunes veetorni toru, 3500 elanikku jäävad lähitundidel mõneks ajaks veeta. Enne parandama asumist peab tornist välja voolama 120 kanti vett - see on väga väike basseinitäis (10x12 meetrine bassein, kus on meetrisügavune vesi).

Karksinuialastele anti teada, et täna lõhkes veetornis toru, seoses sellega on Karksi-Nuias oodata veekatkestust. Remonttööd saab alustada kui veetornist on 120m³ välja voolanud, seetõttu on elanikel palutud varuda vett. Veevarustus loodetakse taastada kella 19ks.

"Ilmselt on lõhkenud üks suur veetoru, mis tuleb puurjaamast ja läheb veetorni, kust edasi läheb tarbijani," ütles veevarustusega tegeleva AS Iivakivi juhatuse liige Urmas Suurpuu Delfile.

"Praegu ootame, et veesurve, mis seal 30 meetri kõrgusel on, tühjaks jookseks - see on 120 kanti vett - , et siis saaks parandustöid alustada," lisas ta.

Tema sõnul tähendab avarii tähendab seda, et terve linna vesi läheb kohe ära. "Praegu veel vett on ja seda niikaua, kui tornis vett on. Ühel hetkel läheb vesi ära - ei oska öelda, on see tunni või kahe tunni pärast, seetõttu oleme palunud inimestel vett varuda."

Veetornist sõltuvad kõik Karksi-Nuia piirkonnas elavad 3500 inimest.

"Peame selle täna ära remontima, ei saa ju enne aastavahetust lasta inimestel järves ujumas käia ja toidupoest vett osta. Arvame, et ehk kella 7ks õhtul asja töökorda saada, kui ei avastata midagi katastroofilist - siis tuleb mõelda plaan B," ütles Suurpuu.