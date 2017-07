VIDEO ja FOTOD | Kaitseväe kaplanid asetasid pärjad Eesti ohvriterohkeima lahingu ohvrite mälestuseks

Kaitseväe kaplanid asetasid täna hommikul pärjad Ida-Virumaal asuvale Sinimägede memoriaalile ja langenud punaarmeelaste mälestustähisele Teise maailmasõja lahingutes langenute ja kannatanute mälestuseks.

"Kaitsevägi mälestab Sinimägede lahingus langenud sõdureid nende mundrist sõltumata. Paljudel siin sõdinutest puudus võimalus oma saatust valida," ütles kaplan kapten Ott Aro.

Pärgadega peetakse meeles kõiki Sinimägedes langenud sõjamehi sõltumata poolest, kus nad sõdisid. Samuti mälestati lahingute tõttu surma saanud ja kannatanud tsiviilelanikke.

25. juulist 12. augustini 1944 Sinimägedes Punaarmee ja Saksa vägede vahel peetud Sinimägede lahing on teadaolevalt kõige ohvriterohkem lahing Eesti pinnal. Sinimägedes langenute täpne arv on teadmata, kuid arvatakse, et ainuüksi eestlasi langes Sinimägedes umbes 2500. Lahingud tõid kaasa hävingu kogu piirkonnale.

Eesti rahvas kannatas II maailmasõjas sarnaselt teiste Euroopa rahvastega nii Nõukogude Liidu kui ka natsionaalsotsialistliku Saksamaa kuritegelike režiimide okupatsiooni all ja võitles nende mõlema vastu. Eesti Vabariik on mõlema Eestit okupeerinud totalitaarse režiimi ja nende käsilaste inimsusvastased kuriteod korduvalt hukka mõistnud.