VIDEO ja FOTOD | Elmar Vaher riigipiirist: mõistan, et 100 miljonit ei tule lihtsalt. Rehkendame nüüd projektist sellise versiooni, millega saame hoida riiki turvalisena

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles, et riigipiiri ehitamise maksumuse järsk tõus 79 miljonilt ligi 200 miljonini tähendab, et tuleb piiri väljaehitamisel tuleb hakata tegema valikuid.

Eile siseministeeriumile esitletud täielik riigipiiri väljaehitamise projekti maksumus on ligi 200 miljonit eurot. Vaheri sõnul võeti nüüd kaks nädalat aega, et arutada koos ministri meeskonnaga, millised on ehitamise praegused võimalused. Tõenäoliselt tuleb hakkama saada rahaliselt väiksema summaga.

"Algusest peale on minu meeskond öelnud, et ehituse hind kujuneb peale projekteerimist," ütles Vaher, et siseministeeriumile ei saanud projekti tegelik maksumus üllatusena tulla.

Miks hinnati esialgu kogu ehitamise maksumuseks vaid 79 miljonit eurot, tulenes tema sõnul sellest, et hinnanguline kalkulatsioon tuli teha liiga kiiresti ning seega ei jõutud teha vastavaid uuringuid.

"Kus meie eksisime, oli see, et lubasime projekti liiga kiiresti. Selles osas oli puudujääke, aga oleme täna esitanud nägemuse, mis on meie arvates selline piir nagu vabariigi valitsus meile ülesandeks kirjeldas - innovaatiline Euroopa Liidu välispiir. Too hetk olemasolevate teadmiste pinnalt selline kalkulatsioon tuli," selgitas Vaher. "Kui riik polnud 25 aastat riigipiiri väljaehitamise jaoks raha leidnud, siis nüüd tekkis võimalus ja andsime endast parima," rääkis Vaher.

"Selle lühikese aja jooksul andsime teada, et see, mida me kalkuleerime, on esialgne number," selgitas ka PPA integreeritud piirihalduse büroojuht Helen Neider-Veerme 2015. aastal parima teadmise juures saadud kalkulatsiooni tulemust, milleks kujuneski 79 miljonit eurot.

Toonase kalkulatsiooni pinnalt saadi alustada projekteerimistöödega, millega kaasnesid ka pinnaseuuringud, mis hakkasid andma signaale, et pinnaste iseärasuste tõttu võivad ehitustööd minna kallimaks maksma.

Lisaks ilmnes, et piiril on väga palju pöördepunkte, mis tehnilise vaatluse pealt teeb olukorra keerulisemaks, mistõttu tuli arvestada rohkemate tehniliste anduritega tulevasel piiril. Kulukaks teevad tööd veel tõsiasi, et üle 130 kilomeetrise maismaapiiri puhul on enamus soos, rabas või vesistel aladel.

"Kuna see pinnas nii eriline on, tuleb vaadata ka seda, et millised on materjalid, mida seal pinnasel kasutada saame," ütles Neider Veerme. Juba rajatud katselõikudel on juba katsetatud erinevaid materjale.

"Mõistan olukorda, kus 100 miljonit ei tule riigil lihtsalt," ütles Vaher, ent möönis, et riigipiiri väljaehitamine on väga oluline. "Täna rehkendame sellist versiooni, millega me saame riigipiiri valvata ja hoida Eesti riiki turvalisena," ütles Vaher.