VIDEO JA FOTOD | Eestlasi ja venelasi eristavad plakatid kleebiti üle, soditi graffitiga ja lõhuti

Lähemal vaatlusel selgub, plakatid on üle kleebitud illustratsiooniga, mis ise pärineb 2008. aastast ning kannab nime "Erinevad keeled, üks rahvas" ja selle autor on Evi Pärn. Spreivärviga kirjutati plakatitele loosung "Siin oleme ainult meie".

Pärn ütles, et temal on hea meel, kui tema sõnum on inimesteni jõutud ja seda kasutatakse. "Minu sõnum oli positiivne, vaatamata keelele on meil palju ühist," ütles Pärn. Ta ütles, et on teinud seda pilti eri variatsioonides, näiteks Kataloonia-Hispaania ja Soome-Rootsi värvides. Tema pildid on olnud ka väljas näitustel, sealhulgas Soomes.

Pärn ütles, et ta müüb neid pilte, samuti kasutatakse Eesti-Vene suudluse pilti t-särkidel ja kottidel.

Sama illustratsiooni on kasutanud oma lavastuse "Teisest silmapilgust" kujunduses ka Linnateater, kes tegi selle ühisprojektina Vene teatriga. Linnateatri turundusjuht Margus Küppar kinnitas Delfile, et Linnateatril pole Hobujaama plakatitega mitte mingit pistmist. Lavastus oli mängukavas 2016. aastal.

Üsna pea pärast sodimisaktsiooni otsustasid kohapeale saabunud vene keelt kõnelenud noored hakkasid plakateid maha kraapima. Sündmuskohal viibinud Delfi fotograafile kommenteerisid nad seda sellega, et neile ei meeldinud see, mida nad nägid ja otsustasid seda lõhkuda. Fotograafi sõnul oli seal veel päris mitu ärritunud noort, kes sülitasid plakatitele. Kogu sündmuste käik kulges 20. minuti jooksul.