VIDEO ja FOTOD | Eesti mägironijad lähevad vallutama Estonia mäetippu

Täna andsid tuleval nädalal Kesk-Aasias kuu aega kestvat ekspeditsiooni alustava matkagrupi liikmed pressikonverentsi, jagasid oma meeleolukaid plaane ja varasemaid kogemusi mägedest.

Kaksteist julget mägimatkajat võtavad sel suvel ette retke Pamiiri mäestikku, et pärast 28-aastast vaheaega vallutada taas Estonia-nimeline mäetipp.

Ekspeditsiooni juhi Raivo Plumeri sõnul on ligipääs tipule liustike tõttu raske, inimesed käivad seal harva. Tõus võib väga raskesti labitav olla, täpset infot kohalike ilmaolude kohta pole hetkel saada.

"Füüsiline ettevalmistus käib kõigil eraldi, sest grupp elab erinevates Eesti piirkondades laiali ja kokku saada on raske. Kõik ekspeditsiooni liikmed on varem mägedes käinud. Füüsiline vorm on väga tähtis, sest vaja on käia vajadusel isegi kuni 10-12 tundi. Harjutamisel kasutame ka seadeldist väiksema õhurõhu tekitamiseks sissehingatavas õhus, et organism sellega harjuks. Kõik treenivad isemoodi, üks osaleb ka sellel nädalavahetusel toimuval Tallinna triatlonil. Mitmed meist jooksevad maratone," ütles Plumer täna Delfile.

Seekordne mäevallutusgrupp eelmise korraga võrreldes grupp palju kogenum. Plumeri sõnul on kuuajase matka õnnestumisel võtmeküsimus psühholoogias. "Minu gruppidest on kõik lõpuni kokku jäänud, aga tean paljusid juhtumeid, kus alpinistid mäel täiesti tülli pööranud," ütles Plumer.