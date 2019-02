VIDEO ja FOTOD | Eesti kaitseväelased patrullivad Mali linna Gao tänavatel

„Kohalikud on viimase kuue kuu jooksul eestlaste kohaloluga harjunud ning nende meelestatus on positiivne,“ ütles rühmaülem nooremleitnant Mart Voolaid.

Novembri lõpust Malis teenival jalaväerühmal Estpla-28 on lisaks patrullidele tulnud mehitada ka baasi pääslaid ja julgestusposte ning samuti on rühm mitmeid kordi olnud kiirreageerimisvalmiduses. Üksus on oma nelja kuulise missiooniga jõudnud poole peale. „Rühm on oma ülesannetega professionaalselt hakkama saanud ja olen meestega rahul,“ ütles nooremleitnant Voolaid.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitav mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonnas mille eesmärgiks on toetada viie riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega ning seeläbi tõkestada ka Euroopasuunalist ebaseaduslikku immigratsiooni ja inimkaubandust. Eestlaste ülesandeks Malis on Gao linnas asuva Prantsusmaa välibaasi ja selle lähiümbruse julgeoleku tagamine. Eesti üksused osalevad operatsioonil alates möödunud aasta augustist.