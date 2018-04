VIDEO ja FOTOD | EELK peapiiskop geide abiellumist välistavast üleskutsest: mul on tunne, et kirikus valitseb selles küsimuses üksmeel

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilmaa sõnul on Tartus Pauluse kirikus toimuval kirikukogul riigikogule esitatava samasooliste abielu välistava põhiseadusmuudatuse sisseviimise üleskutse osas jõujooned üleskutse kasuks. Ta märkis siiski ka, et täna hommikul esitati ülekutse see küsimus kirikukogu päevakorrast välja arvata. Esialgu küsimuse arutamiseni ei ole jõutud.

Viilmaa sõnul toetas ettepaneku võtta kirikukogu päevakorrast maha maha punkt riigikogule põhiseadusesse geiabielusid väilstava sätte lisamist kokku umbes kuuekümnest osalejast viis ja veel viis jäi erapooletuks. "Mul on tunne, et kirikus on selles küsimuses üksmeel," märkis ta.

Kirikule on paljud teinud etteheiteid, et armastuse asemel, millele piibel üles kutsub, tekitab kirik hoopis inimestevahelisi lõhesid. Viilmaa ütles, et ei saa sellest hästi aru. "Sellisel juhul, kas see kes on siiani pidanud abielu mehe ja naise vaheliseks, leiab et tegemist on nüüd justkui vihasõnumiga, mitte armastuse sõnumiga?" väljendas Viilmaa oma segaseid tundeid. "Altari ees ei ütle me kunagi kunagi meest ja naist paari pannes, et see tähendab nüüd vihkamist," ütles ta Delfile.

Viilmaa sõnul ei arutatud täna kirikukogul abielu küsimust kui sellist, vaid näitasid, et on traditsioonilise abielu poolt.