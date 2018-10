VIDEO JA FOTOD | Austraalias algasid Võitmatute mängud

„Viimase nelja aastaga on Invictus mängud muutunud millekski enamaks, kui tuhandete osalenud sportlaste elu puudutanud sündmus. Meie võitmatute pere on muutunud need mängud uuele põlvkonnale jõu, au ja optimismi sümboliks,“ ütles prints Harry.

Võistluste avatseremoonial osales külalisena ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes innustas võistlejaid mänge nautima. „Tundke rõõmu oma võistlusest. Võistluspäev on pidupäev, raske töö on tehtud,“ ütles president Kaljulaid ning lisas, et elab kaasa kõikidele võistlejatele sõltumata nende saavutatud tulemusest.

Mängude avatseremooniale eelnenud hommikul toimus ka mängude esimene medaliala, Jaguar Land Roveri täpsussõit, kus Eesti võistkonna esindajad veebel Ergo Mets ja veebel Rasmus Penno saavutasid viienda koha.

Võitmatute mängud ehk Invictus Games on Suurbritannia prints Harry poolt 2014. aastal ellu kutsutud spordivõistlused sõjalistel operatsioonidel viga saanud sõduritele. Idee sai alguse, kui Harry külastas USA-s toimunud vigastatud veteranidele mõeldud spordivõistlust ning ta soovis luua sarnase rahvusvahelise võistluse. Invictus tähendab ladina keeles võitmatut.

Sel aastal toimuvad mängud 20.-27. oktoobrini Austraalias, Sydneys. Mängudel osaleb kokku üle 500 võistleja 18-st erinevast riigist. Esindatud on Afganistan, Austraalia, Kanada, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Georgia, Saksamaa, Iraak, Itaalia, Jordaania, Holland, Uus-Meremaa, Poola, Rumeenia, Ukraina, Suurbritannia ja Ameerika Ühendriigid. Varasemalt on mängud toimunud Suurbritannias, USA-s ja Kanadas.