VIDEO ja FOTO | Janek Mäggi ja Riina Sikkut andsid riigikogu ees ametivande

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut töötas alates 2017. aasta algusest riigikantselei strateegiabüroo sotsiaal- ja tervisepoliitika nõunikuna. Aastatel 2011–2017 oli Sikkut Poliitikauuringute Keskuse Praxis tervisepoliitika programmi analüütik ja programmijuht aastatel 2012-2013. Praxises töötas Sikkut ka varemalt uurimisassistendina 2003.-2004. ja 2005. aastal. Lisaks on ta töötanud Swedbankis ning rahandusministeeriumis.

Riigihalduse minister Janek Mäggi on 2000. aastal asutatud suhtekorraldusfirma Powerhouse asutaja ning oli seni ka selle juhataja. Aastatel 1997-2000 töötas Mäggi Ühispanga (hilisema SEB Panga) asepresidendina. Muu hulgas on ta juhtinud ETV-s majandussaadet „Miljon senti“ ning töötanud ajakirjanikuna ajalehe „Äripäev“ toimetuses. Alates 2015. aastast on Mäggi Eesti Kunstiakadeemia kuratooriumi aseesimees. Janek Mäggi on 2014. aastal asutatud SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi „Kingitud Elu“ üks kaasasutajatest. Alates 2005. aastast on ta Tallinna Lastehaigla Toetusfondi nõukogu esimees.