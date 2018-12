VIDEO | Ivari Padar: liikmesriigid peaksid Euroliidu eelarvesse andma kolmandiku jagu rohkem raha

Padari sõnul on Euroopa Liidul (EL) terve rida uusi väljakutseid, mis tahavad väga suurt rahastamist. Eelkõige migratsioon, erinevad kaitsealgatused ja ka teadus. Samuti on probleem Suurbritannia lahkumine, sest sellega kaotab EL ühe liikmesriigi, mis maksab eelarvesse rohkem kui sealt saab.

Üks protsent SKT-st, mis liikmesriigid panustavad EL-i eelarvesse, on Padari sõnul kõigi ülesannete täitmiseks liiga vähe ja see protsent peaks europarlamendi hinnangul olema 1,3. Mitmed eelarve netomaksjad aga ei ole nõus protsenti suurendama.

Populistide mõjuvõimu kasvu kohta järgmise aasta europarlamendi valimiste järel ütles Padar, et parlamendis on neli tsentrilähedast jõudu, mis moodustavad parlamendi enamuse ja otsivad oluliste hääletuste puhul ka kompromisse. Padari sõnul on oluline, et see tuumik oleks ka pärast järgmisi valimisi tugev.