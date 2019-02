VIDEO | Isamaalane Aivar Kokk oleks napilt põhjustanud laupkokkupõrke Tartu-Jõgeva maanteel

Lühikesest videoklipist, mis Grossbergi auto pardakaameraga üles võetud, võib näha, et riigikogu kampaania ajaks Koki näopildiga ehitud auto püüab teha möödasõitu manöövri ohutuses veendumata. Vastu sõitnud autojuht keerab laial teel kiiresti teepervele, mis aitab vältida õnnetust.

Grossberg kahtlustas, et rahvasaadik tegeles roolis kõrvaliste asjadega. "Ta ei pannud tähele et ees autod pidurasid, kuna üks auto tahtis teha vasakpööret ja siis oleks sõitnud tagant sisse järgmisele. Päris ohtlik olukord oli see küll," kirjeldas mees.

Kokk tunnistas, et ta roolis viibis ning kahetsusväärne vahejuhtum aset leidis.

"Ees pidurdasid autod järsku ja et vältida eesseisva autoga kokkupõrget, tegin sellise manöövri. Enne pidurdamist oli kiirus umbes 80 km/h , aga selle lõigul oli tee väga libe ja auto ei jäänud seisma, kuigi autol on uued rehvid. Olen väga rahulik ja korralik liikleja, seda võivad minu kaassõitjad kinnitada. Olin ise ka sellest hetkest šokeeritud ja rääkisin sellest juhtumist samal päeval ka kohtumisel päästeteenistuse meestega," rääkis saadik.

Ta lükkas ümber väite, nagu oleks ta roolis tegutsenud kõrvaliste asjadega.

"Olen sellest juhtumist õppinud ja hoian veelgi pikemat vahet eessõitvate autodega," kinnitas Kokk.

Maaelukomisjoni esimees Kokk oli Jõgeva- ja Tartumaal kohtumistel valijatega.