VIDEO | Indrek Tarand: migratsiooniteemaline paanika on trollivabriku algatus. Seda ja viimatist EKRE meeleavaldust ei maksa üle tähtsustada

Tarand viitas, et erimeelsuste osas on Eestis viimasel ajal päästikuks olnud ÜRO rändelepe. "Aga see on päästikuks olnud ka teistes riikides, Eesti pole unikaalne," arutles ta.

Meedias on juttu olnud, et ehk pidanuks ametnikud ja poliitikud seda rohkem lahti selgitama. Tarand arvab, et iga inimene tüdineb tegelikult ära tänapäeva infotulvast. Ta viitas, et ÜRO koduleht on täis valmivaid pooltooteid, mida võiks ju selgitama hakata, ent meie inimesed ei süveneks neisse - nii on näiteks ka kliimakonverentsi puudutavaga. "Ei heidaks ette, et midagi jäeti selgitamata. Kogu see migratsiooniteemaline paanika on trollivabriku algatusega, mis asub Peterburis. Selles mõttes ei tasu üle paanitseda."

Intervjuu on tehtud 20. detsembril Päev varem toimus välisministeeriumi ees EKRE eestvedamisel meeleavaldus rändeleppe vastu. "Islandi platsil 96 inimest. Sellest võib teha pealkirja, et rahvamassid protesteerisid, aga kui arvutame selle välja, et ühest miljonist on see 0,... Ei maksa üle tähtsustada."

Tarand lisas, et see muidugi ei tähenda, et rahvusvahelise koostöö olulisust ei peaks üleüldse selgitama. "Peab selgitama, nagu suuõõne hügieen. Hambaid tuleb pesta, muidu kukuvad suust ära."

Riigikogu valimised: Tarandi vastu tundis huvi ka EKRE

Peagi seisavad ees riigikogu valimised ning Tarand kandideerib sotside ridades. Millal sai see otsustatud ja miks just sotsid? Tarand selgitas, et otsuse langetas septembri hakul. Enne olla sellele eelnenud ridamisi kohtumisi erakondade esindajad. "Ka EKREga, saatis oma emissari Brüsselisse, lõbus kohtumine."