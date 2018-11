VIDEO | Indrek Tarand enesele osaks saanud ketukast: ma loodan, et see väikene murdlainetus hoiab vägivallatsunami ära

"Täpsemalt ma ei kommenteeri, sest prokurör hindab nende tõsidust juba teises raamistikus," sõnas Tarand Delfile.

Niisamuti pätsati Tarandi peast tema ikoonilised päikeseprillid, mida keegi protestija ilmselt senini taskus kaasas kannab. "Tõesti pätsati, aga kriminaalseadus ütleb, et vägivallaga seotud asjade äravõtmine pole mitte pätsamine, vaid röövimine. Ma loodan muidugi, et saan nad tagasi. Ma ei ole nüüd muidugi materiaalkultuuri fetišist, aga läbi tule ja vee olen ma nõus minema küll, et Eesti vabariik jääks demokraatlikuks õigusriigiks," sõnas Tarand.

"Asi mitte ainult ei näe halb välja vaid ongi väga halb. Sest avalik grupiviisiline vägivald, euroopa parlamendisaadiku suhtes on üsna erakordne nähtus. Ma loodan, et vastupidi, see väikene murdlainetus hoiab vägivallatsunami ära. Ma olen ise ka küllalt uhke, et minu tegevus võimaldas avada silmad nendel nõidusunes viibijatel, kes ei olnud siiski jõukude psühholoogia kuritegelikult vägivaldset iseloomu siiani mõistnud," täpsustas Tarand.

