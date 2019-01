VIDEO | Indrek Tarand: EKRE peab valeväidete eest vabandama või ma lähen kohtusse!

Tarandi advokaat Maria Mägi-Rohtmets ütles Delfile, et Tarand pakub EKRE-le ja selle juhtpoliitikutele Martin Helmele, Urmas Espenbergile, Jaak Madissonile ja Henn Põlluaasale selle nädala reedeni kohtuvälist võimalust valeväidete ümberlükkamiseks.

Valeväited puudutavad EKRE 26. novembril Toompeal korraldatud meeleavaldusel toimunud intsidenti, mille ajal ja järel EKRE poliitikud väitsid, et Indrek Tarand oli purjus, sõitis lisaks purjuspäi autoga ja oli vägivaldne. Nende väidete levitamist on Mägi-Rohtmetsa sõnul ka aktiivselt jätkatud ja see on andnud hoogu Tarandi edasiseks mustamiseks. "Tegemist on Indrek Tarandi isiku au ja väärikuse olulise riivega," märkis advokaat.

Valeväidete ümberlükkamist ootab Tarand EKRE poliitikutelt samades kanalites, kus neid on levitatud ja teha seda levitamisega samal viisil. Aega on selleks töönädala lõpuni ehk 25. jaanuari õhtuni. Kui EKRE poliitikud seda võimalust ei kasuta, siis pöördub Mägi-Rohtmets Tarandi nimel hagiga kohtusse.

Siinkohal lisame täismahus ka tänase Indrek Tarandi saadetud avalduse pressile:

Olles kurvastusega märganud, et juba 26. novembril 2018. alguse saanud avalik valeandmete ja laimu esitamine väljapaistvate EKRE poliitikute poolt minu suhtes, on jätkuv ja süsteemne, pean oma õiguste kaitseks ja tõe jaluleseadmiseks tegutsema.