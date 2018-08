VIDEO | Igor Taro rõhutab: inimesed ei saa ootama jääda, kuni neile 100 eurot peo peale pannakse

Poliitiline liikumine Eesti 200 teatas täna, et on otsustanud 2019. aastal toimuvatel riigikogu valimistel osaleda. See aga tähendab, et hiljemalt novembriks on vaja luua erakond.

Praegu on ühe liikumise eestvedaja, kevadel erakonnast Isamaa (toona Isamaa ja Res Publica Liit – toim) lahkunud Igor Taro sõnul MTÜ-l Eesti 200 paarsada liiget. „Ma täpset numbrit ei oska öelda, aga paarisaja kanti on,” sõnas Taro. Küsimusele, kas novembriks on lootust 500 liiget, mis on minimaalne inimeste hulk registreerimaks erakonda, kokku saada, ütles Taro, et praeguse prognoosi põhjal pole alust teisiti arvata.

Taro sõnul on Eesti 200 neli suuremat valdkonda, mille eest nad seisavad: haridus, sotsiaalteenused, keskkond ja majandus, rõhudes muutustele pikas perspektiivis. „Igal aastal kaob tööturult ligikaudu 6000-7000 inimest. Kuidas me aga pikas plaanis seda riiki üleval peame, kui meil on aina vähem inimesi, kes lisandväärtust toodavad, millest omakorda osast moodustub riigieelarve?”

Taro möönis, et nende eesmärk on muuta Eesti riik selliseks, et keegi ei peaks siit ära kolima põhjusel, et ei saa kvaliteetset haridust või sotsiaalhoolekannet.