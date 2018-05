VIDEO | Igor Mang lükkab kõik süüdistused ümber, ent rohkem kommenteerida ei soovi: planeedid ei soodusta rääkimist

Astroloog Igor Mangi süüdistatakse ahistamises, kuid mees ise endal süüd ei näe.

Delfi fotograaf ja reporter tabasid täna ennelõunal ahistamisskandaali sattunud Igor Mangi Pärnu maanteel asuva advokaadibüroo eest. Kas Mangi sealviibimise põhjuseks võis olla 9. mail eetris olnud "Pealtnägija" episood, kus Mangi süüdistati seksuaalses ahistamises, mees ütlema ei soostunud. "Ei ole selliseid planeete praegu, et oleks sobilik sõna võtta," nentis Mang.

"Pealtnägija" andis pärast saadet teada, et pelgalt kahe päeva jooksul on nende toimetusse laekunud üle poolesaja kirja, kus naised tunnistavad, et ka neid on Eesti kuulsaim tähetark ahistanud.

Mang lükkab aga kõik süüdistused ümber. "See ei ole õige," ütles ta lakooniliselt. Niisamuti tunnistas Mang, et ei ole ka näinud kõnealust "Pealtnägija" episoodi, sest viibis Eestist eemal.

9. mai "Pealtnägijas" süüdistati Igor Mangi naisklientide seksuaalses ahistamises. Pärast saate eetrisse jõudmist selgus aga, et naisi, keda Mang on väidetavalt ahistanud, on veelgi. "Pealtnägija" saatejuhi Mihkel Kärmase sõnul laekus neile üle viiekümne kirja ja loo samal teemal. Politsei alustas Mangiga seotud ahistamisskandaali asjus väärteomenetlust.