VIDEO | Igor Gräzin soovib poliitikast kõrvale astuda: minu jaoks on asi läbi juunis. Põhjuseks külmad suhted Reformierakonnaga

Septembris Kaja Kallase asendusliikmena europarlamenti läinud Gräzin paberitööga oma sõnul suurt tegeleda jõudnud ei ole. Küll aga räägib mees vestlustest euroskeptik Nigel Farage'iga, liberaalide fraktsioonijuhi Guy Verhofstadtiga ja euroskeptitsismist laiemalt.

Kolme kuu pärast ta aga kuhugi ei kandideeri. "Hakkavad mõtted tulema," ütleb ta Eestist eemal oldud aja kohta, kus selgitab, et huvi poliitika vastu on leigem ning soov teha elus muud - tegeleda usu ja õpetamisega - südamelähedasem.

Tõuge selleks on Gräzini sõnul lahkukasvamine Reformierakonnast. Erakond ei ole enam selline, nagu see alguses oli. "Riik on muutunud ju äriettevõtteks," ütleb mees erakonna muutunud põhimõtete kohta. EKRE aga pole ka tema jaoks õige, nende majandusprogrammile rehmab Gräzin käega.