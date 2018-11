VIDEO | Hirmutavad kaadrid hullunud rahvamassist EKRE meeleavaldusel

"Minema sotsid raisk, tõmmake minema siit,", "tõmmake minema,", "Mikser maha,", "Kuradi värdjas,".

Kaadrid Indrek Saartest, Sven Mikserist ning Tanel Talvest, kes püüavad selgitada protestijatele ränderaamistiku sisu, kes seepeale prügikasti saadetakse, pakuvad ülevaadet kahe grupi vahel lõkkele löönud pingetest.

Talve pärib ühelt osalejalt, kas too on raamistiku teksti üleüldse läbi lugenud ning saab eitava vastuse. Hannes Hanso püüab selgitada põhimõtteid, mida rahvusriik üldse tähendab. Sellele vastatakse, et talle tahetakse vastu pead lajatada.

Ossinovskile hüütakse ruupuriga kõrva, et ta end põlema paneks ning, et ta on häbiplekk.

Kui enda arvamuse edastamine meeleavaldusega on iga kodaniku õigus, siis selle vihane toon on teeninud hukkamõistu nii Isamaalt kui ka Keskerakonnalt.