VIDEO | Helir-Valdor Seeder: EKRE saab end tõestada alles koalitsioonis, seniks ootame, mis on nende tegeliku poliitika sisu

Täna toimus IRLi volikogu, kus lepiti kokku uues nimekujus Isamaa ning väärtustes ning põhimõtetes, mida erakond valimistele vastu minnes oluliseks peab.

"Mina Eesti 200 ning IRLi vaadetes küll midagi sarnast ei näe, see on nii üldsõnaline, et võib öelda, et see on samasugune kõikide erakondade põhimõtetega, seal selgeid rõhuasetusi ei olnud," rääkis Seeder ilmunud Eesti 200 manifesti kohta.

Mingit konkurentsi Eesti 200 Seeder ei näe: "Mina tervitan küll kõiki liikumisi, kes Eestis tahavad poliitikaga tegeleda, seda laiemapõhjaline on poliitika kandepind, mina nende põhimõtetest seda välja ei lugenud, et tegu oleks parempoolsele spektrile konkurentsi pakkujaga,".

Seederilt uurides, kas rõhuasetuse seadmine pereväärtustele senisest enam ei kattu EKRE vaadetega, vastas ta, et EKRE saab end poliitikas tõestada alles siis, kui nad on saanud valitsusse. "See, mis on EKRE tegelik poliitika, näeme alles siis, kui neil tulevikus õnnestub valitsuskoalitsiooni saada ning reaalselt oma poliitikat ellu viia, see, mis on EKRE poliitika sisu, me ju veel ei tea," ütles Seeder.