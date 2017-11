VIDEO | Hanno Pevkur: Jüri Ratas keerutab ja juhib vastaseid rünnates tähelepanu maksupoliitikalt ära

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur peab Jüri Ratase väiteid, justkui kandideeriks Kaja Kallas mõne aasta pärast järgmistel juhatuse valimistel Reformierakonna esimeheks, tähelepanu hajutamiseks maksupoliitikalt ja sellega tekkinud segaduselt.

Ratase väited, justkui oleks Euroopa parlamendi saadiku Kaja Kallase sõnavõtt olnud algus erakonnasisesele valimiskampaaniale, on Pevkuri sõnul tähelepanu hajutamine olulisemalt - maksupoliitikalt. "Jüri Ratas teeb kõik selleks, et põhiliselt tähelepanu ära juhtida ja mis selleks veel parem oleks, kui vastast rünnata," sõnas Pevkur ja täpsustas, et nii tema kui ka Kaja Kallas on kokku leppinud, et 2019. aasta riigikogu valimistele minnakse ühtse meeskonnana nagu praegu. "Mina jätkan Reformierakonna esimehena," märkis Pevkur.

Viimastel päevadel on meedias käinud sõnasõda Kaja Kallase ja Eesti peaministri Jüri Ratase vahel. Kallas tõdes, et uuest aastast kehtima hakkav astmeline tulumaks pöörab senise lihtsa ja ühetaolise maksusüsteemi pea peale ja tõstatas küsimuse,

Peaminister vastas Kallase sõnavõtule, et uuest maksusüsteemist aga võidavad kõik. "Meie maksupoliitikast võidab kolmveerand Eestimaa elanikest igakuiselt kuni 64 eurot," sõnas Ratas.

Pevkur nõustub igati Kaja Kallase sõnavõtuga. "Maksusüsteem on tuksi keeratud. Lihtne ja selge süsteem on alati eestlasi vee peal hoidnud ja üle maailma ka kuulsust toonud," ütles Pevkur Delfile. Pevkur lisas, et 2019. aasta riigikogu valimistel edu saavutades, soovivad nemad senise maksupoliitika taastada.