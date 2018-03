Reformierakonna ametist lahkuv esimees Hanno Pevkur ütles pärast tänast erakonna juhatuse istungit, et juhatusel Kõivule etteheiteid ei olnud. Erakonna rahaline seis on Pevkuri sõnul tavapärane ja ta ei tajunud, et juhatuse hinnangul erakonnal suuri probleeme oleks.