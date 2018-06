VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Äikesevihm tõi mitmel pool Tallinnas kaasa uputuse, politsei soovitab autosõitu vältida

Täna õhtul Tallinnat tabanud tugev äikesevihm tõi Tallinnas kaasa uputuse. Politsei soovitab vältida autosõitu, eriti tuleb vältida sildade aluseid ja Järvevana tunnelit.

Veega täitus näiteks ka Endla tänava raudteeviadukti alune, kus mitmed autod vette sattudes välja surid ja enam edasi ei pääsenud.

Kristiine keskuses hakkas aga kanalisatsioon tagurpidi tööle, nii et vett hakkas sisse pressima läbi põrandas oleva trapi.

Põhja prefektuuri teatel on Endla viadukt läbimatu, aga raskendatud on liiklus ka Tammsaare teel raudteesilla all, Tehnika tänaval Pärnu maantee silla all ja soovitatav on vältida Järvevana tunnelit. Stockmanni ristmik uputab, samuti on kinni Laagna tee suunaga kesklinna.

Samuti on teateid, et uputab Vabaduse puiestee Nõmmel. Väiksemaid uputusi oli mujalgi linnas.

