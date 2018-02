VIDEO | Floridas Parklandi linna Stoneman Douglase keskkoolis oli koolitulistamine, milles hukkus vähemalt 17 inimest

Esialgsed teated on ebaselged, otsepilti näitava helikopteri pardalt võib näha, kuidas relvastatud politseinikud kooli sissepääsu juures seisavad, kohal on hulgi päästeameti autosid ja kiirabibrigaade. Lapsed tulevad koolist välja, käed ülal. Seni pole ka selge, kui palju on vigastatuid või hukkunuid.

CBSnews näitas mobiilivideot koolist sees, selles kõlas kümneid laske, kuulda oli paanikas laste nuttu. Koolijuhi kinnitusel on mitu inimest tapetud, kui palju täpsemalt, on veel selgusetu. Kohalik politsei soovitas Twitteri kaudu koolimajas viibijail jääda sinna, kus nad on, barrikadeerida uksed ja oodata, millal politsei neile appi jõuab. Sotsiaalmeediast leiab teateid kooli barrikadeerunuilt: Kuvatõmmis CNN vahendab, et kuritöö kahtlusalune on 19-aastane endine kooliõpilane Nicholas Cruz, kes on võetud vahi alla. Cruz oli varasemalt kõrvaldatud õppetööst distsiplinaarsetel põhjustel. Kuvatõmmis Kohaliku šerifi kontor ütles, et hukkunute kohta on teateid, ent mitte midagi ametlikku seni edastatud ei ole. Kuvatõmmis Vigastatutele anti esmaabi kooli ees tänaval. Kuvatõmmis Kooli ümbrusse kogunes hulk vanemaid, kes püüdsid lapsi telefoni kaudu rahustada. Kuvatõmmis Lapsed väjusid koolist, käed ülal: Kuvatõmmis