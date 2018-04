VIDEO | Ettevaatust! Järgmisel nädalal kruvivad närve 24-meetriste veokitega kolonnid. Kaitsevägi palub varuda kannatust

Kaitseväe video kutsub ettevaatlikusele. Järgmisest nädalast algab suurõppus Siil ning maanteedel sõidavad autokolonnid, kus ligi 24 meetrit pikad ja kuni 110 tonni kaaluvad veokid.

Tavapärastele kaitseväe kolonnidele lisaks liiguvad maanteedel ka treilerveokid, mis on koormatud soomustehnikaga. Kaitseväe liikluse koordineerimiskeskuse ülem kapten Toomas Pärnpuu selgitab, et kolonnide liikumisajad valitakse nii, et üldist liiklust võimalikult vähe koormata.

"Kohtudes kaitseväe kolonniga tasuks igal juhul varuda kannatust, möödasõitudel veenduda selle möödasõidu ohutuses, kuna tegemist on ikkagi raskesõidukiga," kommenteerib ta. "Nähes kolonni ees või lõpus alarmsõidukeid või teedel liiklusreguleerijaid, tuleb kindlasti järgida nende juhiseid."

Kaitseväe kolonnid teevad teekonna jooksul vahepeatused, et masinate järele tekkinud saba saaks mööduda.

"Veoautod on kuni 24 meetrit pikad ning nendega sõites tekib palju pimedaid nurki," manitseb raskeveoki juht nooremseersant Richard Chamberlain möödasõitjaid ettevaatlikusele. "Täiskoormaga võib veok kaaluda kuni 110 tonni," lisab ta, kuidas suure veoauto pidudamine võtab omajagu aega.