VIDEO: Esimesele laulupeole suunduvad Anna ja Adeele laulavad laule südamest ja arvavad, et igaüks peaks saama laulupeol osaleda!

Juuli alguses toimub taas noorte laulu- ja tantsupidu, seekord juba kaheteistkümnendat korda ja kannab nime "Mina jään". Gustav Adolfi gümnaasiumi mudilaskoori tüdrukud olid lahked oma mõtteid ja tundeid oma esimese kogemuse kohta jagama.

Mõlemad tüdrukud on laulmisest vaimustused ning räägivad innustunult nii kooriproovidest kui ka oma koorijuhist Ly Tammerikust. Kumbki neist pole varem laulupeol käinud, mistõttu on arusaadav, et emotsioonid on laes.

Iga kolmapäeva hommikul kell kaheksa, juba terve kooliaasta vältel kohtuvad koori ligi 60 tüdrukut kooli muusikaklassis, et harjutada laulupeo lugusid. Küsimusele, kas nad lähevad hea meelega koori, vastavad nad ühest suust "Jaa!." Pärast kiiret pausi jätkab aga Adeele: "Natuke uniselt, aga ikkagist hea meelega lähen!" Anna nõustub usinalt. Koor on kindlalt edasi saanud ka laulupeole.

Anna arvab, et laulda on tore: "Mulle meeldib ka hästi palju esineda ja laulda! See teeb tuju rõõmsaks." Ja kuigi tüdrukud teavad, et laulupeole minnes võib kerge närv sisse tulla, ei heida Adeele meelt: "Kui laulma hakkad, siis kaob see hirm alati ära." Laulmisega esinemine tundub olevat miski, mis Anna ja Adeele silmad särama ja südamed põksuma paneb.

