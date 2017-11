VIDEO | ERRi nõukogu esimees rahvusringhäälingu sisekriisist: Liisu Lass ja Anvar Samost on tunnistanud oma juhtimisvigu ja vabandanud

Täna kell 16 kogunes ERRi nõukogu, et arutada "Aktuaalse kaamera" tosina töötaja saadetud pöördumist. Nõukogu esimees Rein Veidemann ütles pärast kolmetunnist koosolekut Delfile, et Anvar Samost ja Liisu Lass tunnistasid tänasel nõukogu kohtumisel oma juhtimisvigu ja vabandasid.

Nõukogu koosolekul oli eraldi päevakava punktina sees ka "AK" töötajate pöördumise lahkamine. Veidemanni sõnul olid kohal kõik osapooled, kes said ka tekkinud olukorda selgitada. "Nõukogu otsus koosneb neljast punktist, esiteks kuulasime ära kõik osapooled," sõnas Veidemann. Koosolekul osales ettekandega ka üks pöördumise autoritest Monika Tamla-Kelder. Teiste hulgas said sõna ka ERRi uudiste- ja sporditoimetuse juht Anvar Samost.

Teiseks tõdes Veidemann, et Samost ja teleuudiste juht Liisu Lass on tunnistanud tehtud juhtimisvigu. "Nii Samost kui ka Lass on vabandanud ja tunnistanud oma teatavaid juhtimisvigu," ütles Veidemann Delfile. Küsimusele, mis Lass ja Samost valesti tegid, vastas Veidemann, et peamiselt oli puudulik kommunikatsioon. "Nagu öeldakse - tangot tantsitakse paaris ehk siis kui töötajad ei lähe oma probleemidega kohe juhatuse juurde, vaid väljutakse majast, siis ka seda võib nii käsitleda," märkis Veidemann.

Kolmandaks nentis Veidemann, et juhatuse esimees Erik Roose tunnistas, et ta hindas üle keskastmejuhtide (Lassi ja Samosti - toim) võimet muudatusi juhtida.

"Ringhäälingu nõukogu ootab juhatuselt töörahu taastamist," sõnas Veidemann ja ütles, et selle kallal tehakse ka juba tööd.

"AK" töötajate pöördumises ERRi nõukogule seisab, et "Nii "AK-le" kui ka ERR-ile tervikuna on viimasel nädalal toimunud arengud organisatsiooni sees, juhtimisvead, olematu kommunikatsioon ning meediakajastus jätnud väga musta pleki. Kes vastutab?". Veidemann aga ütleb, et töötajaid ja "AK" tegevust keegi mustanud ei ole. "Mitte keegi ei ole mustanud. Toodagu tõendid ja näidaku. Seda ei ole," lausus ta.

"AK" TÖÖTAJATE KAEBUS ERR-i NÕUKOGULE

Lp. Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees ning liikmed.

Meid ajendab Teie poole pöörduma sügav mure Rahvusringhäälingule, eeskätt selle uudistetoimetusele ning 61-aastase ajalooga Aktuaalsele Kaamerale tehtud mainekahju pärast. Oleme sunnitud kirjutama, et Teieni ei jõuaks ühepoolne, tasakaalustamata või väärinfo arengute kohta meie toimetuse töös.

On alatu ja alusetu laim, et uudistetoimetus tervikuna või selle töötajad seisavad vastu muutustele. Me pole seda kunagi teinud ega tee ka praegu. Me püüame igapäevaselt anda endast parima, et eetrisse jõuaks usaldusväärseim, informatiivseim, tasakaalustatuim ning vaadatuim uudistesaade. Me oleme parema tulemuse nimel valmis muutuma ja arenema, koostööd tegema, aga me vajame selleks selgeid otsuseid ja suunanäitamist juhtidelt. Me vajame selleks suhtlust. Me ei ole seda oma uutelt juhtidelt saanud.

Nii AK-le kui ka ERR-ile tervikuna on viimasel nädalal toimunud arengud organisatsiooni sees, juhtimisvead, olematu kommunikatsioon ning meediakajastus jätnud väga musta pleki. Kes vastutab? Kes peseb puhtaks meie maine? Kes taastab normaalse töökliima? Milliste konkreetsete sammudega seda teha kavatsetakse? Meie senised küsimused juhtidele selles osas on jäänud paraku selge vastuseta, sestap pöördumegi abipalvega teie kui Eesti Rahvusringhäälingu kõrgeima juhtimisorgani poole.

Oleme valmis isiklikult kohtuma täiendavateks selgitusteks.

Parimat soovides,

Monika Tamla-Kelder, Anne Raiste, Tiina Jaakson, Siiri Ottender-Paasma, Maiken Hass, Mare Taimre, Verner Vilgas, Kristiina Mõttus, Silvia Sool, Marju Kaasik, Liivia Innos ja Priit Rajalo