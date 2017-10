VIDEO | ERM-i uueks juhiks valiti Alar Karis! Tõnis Lukas: mis mul selle vastu saab olla, et ta mu töö vilju nopib

Täna valiti Eesti Rahva Muuseumile (ERM) uueks juhiks Alar Karis. Komisjoni otsus oli konsensuslik.

"Arutelu oli väga pikk, mõlemad kandidaadid tegid pika tutvustuse, kuidas näevad ERM-i olevikku ja tulevikku. Komisjon esitas mõlemale kandidaadile üle kümne sisulise küsimuse ja neile saime pikad vastused. Iga komisjoni liige sai sõna ja otsus kujunes konsensuslikult," kommenteeris kultuuriministeeriumi kantsler, valikukomisjoni juhtinud Paavo Nõgene valikut.

"Tõnis Lukas on teinud head tööd, ERM-i arenguhüpe on olnud suur. Alar Karise nägemus ja visioon ERM-i tulevikust oli kaugeleulatuv kuni kümne aasta perspektiivis, mitte niivõrd tänases ja homses," lisas Nõgene. "ERM-i praegune juhi konkurss oli läbi aegade üks tugevamaid, mis kultuuriministeeriumis läbi viidud. Oli kaks väga tugevat kandidaati".





Karise täpne tööleasumise aeg selgub töölepingu läbirääkimiste käigus. Tema ametiaeg riigikontrolörina lõpeb tuleva aasta kevadel. "Kultuuriministril on kohustus sõlmida leping 25 tööpäeva jooksul ehk detsembri alguseks, siis selgub, millal Karis tööd alustab".

Alar Karis ütles, et asub tööle sooviga hoida ERMi professionaalset meeskonda ning pakkuda asutusele tervikuna uusi arenguvõimalusi. "Olen juba korduvalt rääkinud teadustegevusest, millel on minu hinnangul kasvuruumi. Selle kõige rakendamine nõuab töövoogude kriitilist ülevaatamist," rääkis Karis.

Ta toonitas, et tänapäevase muuseumi edu võti on lisaks kõnetavatele näitustele avatus ka laiemas mõttes. "Tartu kui Eesti juhtivaid innovatsioonikeskusi on niisuguse ambitsiooniga muuseumile nagu ERM suurepärane paik. Siin on ülikool, hulk teadusasutusi ja mitu väiksemat muuseumi, kellega koostööd ei saa kunagi olla liiga palju. Seda kõike asun peatselt otsima," rääkis Karis.

"Tänan kõiki, kes on minuga koos ERM-i armastanud. Armastan oma tööd ja olen teinud seda kogu rahvale - ja mis mul saab siis olla selle vastu, et üks selle rahva liige, Alar Karis, selle töö vilju nopib," kirjutas senine juht Tõnis Lukas Facebookis, kui kuulis, et teda ei valitud.

Komisjoni kuulusid kultuuriministeeriumi kantsler, komisjoni juht Paavo Nõgene, asekantsler Tarvi Sits, muuseuminõunik Mirjam Rääbis, finantsosakonna juhataja Merju Künnapu, KUMU juhatuse liige Sirje Helme, muuseuminõukogu esimees, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juhataja Anton Pärn ning riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must.

Paavo Nõgene sõnas otsuse langetamise järel, et Karise vaated ERM-i tuleviku osas olid paremad. Sirje Helme lisas, et see oli tugev konkurss, kus kõik osalised olid põhjalikult ette valmistunud. "Tippjuht teiselt alalt saab vaid hea olla."

2012. aastast alates ERM-i juhtinud Tõnis Lukase ametiaeg lõpeb jaanuari keskel ja ta soovis samas ametis jätkata. Karise kandidatuur selgus aga alles hiljuti ning oma seisukohti ja visiooni pole Karis nii avatult tutvustanud kui Lukas. Sel nädalal saatis ka 84 ERM-i töötajat kultuuriminister Indrek Saarele Lukase jätkamist toetava kirja.

Eesti Päevalehele teadaolevalt esitasid ERM-i juhiks kandideerimise avalduse peale Lukase ja Karise veel ka peaministri haridus- ja kultuurinõunik Egge Kulbok-Lattik ning praegune kaevandusmuuseumi direktor Andres Kraas. Täna komisjoni istungi eel toimunud kohtumisele kutsuti aga vaid Lukas ja Karis.