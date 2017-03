VIDEO: Elupäästja Siim räägib, kuidas ta naabrinaise tulesurmast päästis

Aasta alguses päästis Siim Svetlov oma 83-aastase naabrinaise elu, kui vanaproua korteris süttis pliidil põlema käterätik.

„Kõik muidugi ütlesid, et tubli poiss, aga kui küsisin, mida nemad teinud oleksid, siis nad ütlesid, et nemad vist ei oleks niimoodi sisse jooksnud. Aga inimesed peaksid julguse kokku võtma, kui midagi sellist juhtub, mitte lihtsalt ootama kiirabi, politsei või päästeameti tulekut. Lihtsalt tuleb proovida midagi ise ära teha. Aga ei tohi ka üle piiride minna, et ennast ohtu seada. Kui midagi annab ära teha, siis tuleb teha – sellega võib päästa inimese elu,” ütles ta Eesti Päevalehele.

Svetlovit tunnustatakse sangarliku käitumise eest Elupäästja III klassi medaliga. Käesoleval nädalal tutvustab Eesti Päevaleht vapraid päästetöötajaid ja eraisikuid, kes on päästnud teiste inimeste elusid. Vaata videost, kuidas Svetlov seletab, mis jaanuari alguses täpselt Pärnus toimus.