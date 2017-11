VIDEO | Elmar Vaher: hetkel analüüsime, kuidas ID-kaardi kiibi tootjaga edasi käituda

Täna toimunud pressikonverentsil rääkis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher, et kui ID-kaardi kiibi tootja viivitas tahtlikult pool aastat, et teatada Eesti ametiasutustele turvaveast, siis rikkus ta lepingutingimusi ning hetkel toimub õiguslik analüüs edasiste sammude selgitamiseks.

ID-kaardi sertifikaadid suletakse täna öösel kell 00.00. Alates sellest hetkest kuni pühapäeva keskööni saavad ID-kaadi sertifikaate uuendada eelisjärjekorras ligikaudu 20 000 inimest.

Kes on täpselt need inimesed, kes saavad eelisjärjekorras sertifikaate uuendada?

"Siia kuuluvad inimesed, kes vajavad ID-kaarti artiabi või korrakaitse ostuamiseks või on kohtute töötajad. Need on inimesed, kes kasutavad ID-kaardi sertifikaate sageli ehk üle saja korra kolme kuu jooksul. Oleme küsinud asutustelt ja IT-juhtidelt, kes on need sihtgrupid, seejärel saime nende dokumendinumbrid, mille alusel saavad nemad eelisvõimaluse uuendada oma ID-kaarte nii kauguuenduses kui PPA esindustes. Eile oli nende inimeste arv 35 000 ringis, tänaseks on see arv vähenenud," ütles Vaher.

"Alates esmaspäeva hommikust saavad ka teised uuendada oma sertifikaate. Me jälgime uuendamise liiklust koguaeg. Kui eelisjärjekorras olevad inimesed on uuendused teinud, siis avame võimaluse ka teistele ehk see võib juhtuda ka enne esmaspäeva varahommikut. Täna me ei kutsu teenindussaali neid, kes ei kasuta e-teenust. Tulge palun need, kes kasutavad," sõnas ta.

Loe veel

"PPA on avanud infoliini, oleme avanud ka teenindussaalid laupäeval ja pühapäeval kella 10-st kella 15-ni. Osades esindustes Tallinnas, Tartus ja Pärnus, tuleb meile Elisa appi, et vormistama kohapeal mobiiliID," lisas Vaher.

Küsimusele, kuidas suhtutakse sellesse, et sama kiibiga suurettevõtted said veast teada pool aastat enne meid ning kas see on kiipide tootja Gemalto poolne lepingu rikkumine, vastas Vaher, et kindlasti. "Täna selle õiguslik analüüs käib. Hetkel on meie põhieesmärk pakkuda inimestele turvalist e-teenust ja siis alustada täpsemat selgitamist, kuidas me oma lepingulise partneriga, Gemaltoga, käitume. Trahvi esitamist täpstsustame tulevikus, aga ma annan kindlust, et leping on meil tugev, kaasatud on meie juristid ja me oleme optimistlikud," ütles ta.