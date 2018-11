VIDEO | EKRE toetajad tungisid protestil kallale tüli norinud Indrek Tarandile

Laval andis Martin Helme sõna Indrek Tarandile, kes hüüdis: "Kui te ei taha, et siia tulevad sajad tuhanded pagulased, siis hääletage sotside poolt!" Kohapeal viibinud Delfi piltniku sõnul oli Tarand ise lavale tormanud ning nagu nähtub ka videost, püüti talt korduvalt mikrit käest ära võtta.

See aga ei õnnestunud. Videost on näha, kuidas EKRE poliitnõunik Urmas Espenberg puksis Tarandi lavalt maha, seal olnud inimesed tõmbasid ta platsile pikali ja rebisid peast päikeseprillid. Seda saatsid pikalt saatvad hüüded ning väited, et Tarand oli protestil purjus.

Tarandi aitas lõpuks püsti eurosaadikust kolleeg Ivari Padar, kes rahustas asjaosalisi, ning Tarand pääses meeleavaldajate küüsist.

Delfi küsimusele, kuidas Tarand end tunneb, vastas ta, et nõnda, nagu tema vanuses mehele kohane. "Ma tunnen end halvasti, kuna mulle on tekitatud füüsilist valu. Ja mind füüsiliselt rünnati," täpsustas Indrek Tarand Delfile. Ajakirjaniku küsimuse peale, kas Tarand osanuks oodata, et olukord selliselt eskaleerub, sõnas ta: "Ma olen väga mures selle pärast. Ei, ma oleks inimestele jaganud Paul Collieri raamatuid, mis mul kaasas olid, et inimesed oleksid saanud lugeda asjakohast kirjandust."