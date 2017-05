VIDEO: Eestlane lööb maailmas laineid esinedes inimeste kodudes lemmikloomadele

Lemmikloomad näevad meid eelkõige hoolitseja ja toitja rollis, ent miks ei võiks me neile ka tingimusteta meelelahutust pakkuda? Viinis resideeruv Eesti kunstnik Krõõt Juurak ja ta partner Alex Bailey on võtnud eesmärgiks muuta seda, kuidas me suhestume enda lemmikloomadega.

Nad on loomaekspertide abil välja töötanud programmi Performances for Pets, millega nad väisavad inimeste kodusid, et nende lemmikute meeli lahutada ja pöörata ümber arusaam, et loomad on justkui meist madalamal. Vaata videost, kuidas kunstnikud ise enda tööd näevad ja mis kõige tähtsam - kas kassid ja koerad on publikuna erinevad?