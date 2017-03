VIDEO: Eestis kaheksa aastat elanud venelane: ilma praktikata keelt selgeks ei saa

President Kersti Kaljulaid tõi hiljuti välja, et on lapse aja ja ressursi raiskamine, kui me ei õpeta talle lasteaias selgeks veel ühte keelt. Noores eas on tõesti keelte omandamine lihtsam ning lasteaed on ka hea koht, kus alustada vene laste Eesti ühiskonda lõimimist.

Ent kui laste jaoks tuleb keel mängeldes, siis küpses eas õppurite jaoks see nii lihtne ei ole. Kõige olulisem on keele omandamise juures suhtluspraktika, ent tihti on siinsetel välismaalastel keeruline leida kohalikega kontakti. Vaata videost, millised raskused on eesti keele õppimisel Peterburist pärit Anjal.