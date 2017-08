VIDEO | Eesti youtuber pannakse klikkide nimel põlema

Elvas leidis selle nädala teisipäeval aset lauslollus - teismeline lasi end Youtube'i video nimel põlema panna.

Youtube on teada-tuntud oma laiaotstarbelise andmepagasi poolest – lemmiklaulu muusikavideost alanud ringkäik veebiavaruses päädib poole tunni möödudes arusaamaga, et oled juba 5 minutit jälginud graafilisi veidrusi korda saatvaid animeeritud lehmi. Näiteks.

Videopangast on kujunenud uutmoodi meelelahutussüsteem – kanda kinnitavad uue nähtusena youtuber'id kes teenivad ulmelisi summasid rahvamasside Youtube'i lehele meelitamise eest. Klikkide eest kõliseb kontole sissetulek ning selleks, et tihedas konkurentsis teistega võistelda, minnakse tihtipeale äärmusteni välja.

Kui välismaised näited meeletute lollusteni laskumisest küündivad katseni peatada relvast lastud kuul raamatuga, siis meil on siit samast Eestist tuua teile kohutav näide sellest, milliseid piire noored kompavad, et video läheks internetis laiema publiku seas ringlema.

Nimelt otsustas Lõuna-Eestis elav Marek, et soovib katsetada ühe vene youtuber’i eeskujul jackass-ilikku trikki, mille raames tuleb end põlema panna. „Sain mõtte ühelt Venemaa youtuber’ilt, kes oli teinud sama asja kolm aastat tagasi ilma probleemideta,“ sõnas end video tarbeks põlema pannud Marek. „Käisin sõpradele oma mõtte välja ning nad olid kohe nõus: „Selle videoga saab ju nii palju vaatamisi!“.“

Kuigi enda ohutuse „tagamiseks“ pani teismeline selga märjad riided, mille kiletas sisse ning pani peale veel lisaks dressid, mida sütitada, ei pääsenud ta oma n-ö trikist sajaprotsendiliselt puhta nahaga. Nagu videost näha, oli nooruki selg punane. Mareku endi sõnul tundis ta tol hetkel kohutavat kuumust ja valu.

Klikinäljas sõbrad

Huvitav on see, et kuigi noormees kurtis sõpradele oma meeletu valu üle, ei tulnud kamraadide poolt ühtki murelikku kommentaari. „Pärast vaatad,“ sõnas üks kaaslastest videos ning utsitas youtuber'it veel teist korda end sütitama: „Vol 2, vol 2!“

Kui Marek jätkas „ooh“-tamist, „aah“-tamist ning paaniliselt lahti riietumist, jätkus ühel sõbral taiplikkust toidukilesse takerdunud kutile abi pakkuda: „Tahad, aitan vä,“ kostis nokatsiga poisi suust, kes katsus Marekut kiiremini kinnikiletatud „raudrüüst“ vabastada. Valu leevendamiseks taas vette hüpanud Marekut saatis sõprade muhe naer, mitte mure tema heaolu pärast.

Sekeldused operatiivtöötajatega

Hüppetorni juurde sõitis juhtumi peale nii politsei kui ka kiirabi. Politseinikud ei saanud poistega muud teha kui neid noomida ning selgitada neile tehtu ohtlikkust. Teismelistega tegutseb edasi noorsoopolitsei.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Ragne Keiks sõnab, et kuigi noored jäid vigastamata, tuletab politsei meelde, et tikud ja tuli pole mängimiseks. „Ka ei ole vesi ja rand koht, kus ennast kellegi tõestada või julgustükke ette võtta,“ märgib Keiks.

Marek ise sõnab aga takkajärgi: "Päev möödus väga teguderohkelt ning õhtu pani korraliku punkti. See jääb mulle kindlasti terveks eluks meelde. Elame ju vaid ühe korra, miks siis mitte täiel rinnal?"

Kui täiel rinnal elamine tähendab riski surra enneaegselt, siis vist pole fraasil "Elame ju vaid ühe korra" erilist väärtust, või mis?