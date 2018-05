Eesti keele kursused on venelaste hulgas populaarsed ka Peterburis, mitte ainult Eestis. Venemaa põhjapealinnas on mitu keeltekooli, kus eesti keelt õpetatakse. Külastasime Peterburis neist kaht – Marjalat ja Severnaja Gardarikat, et uurida, milleks kohalikud eesti keelt õpivad ning sedagi, kes õpetavad.

