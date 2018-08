Siin on lõik debatist, milles Kallas ja Reps võtavad ette eesti- ja venekeelse hariduse erisuse küsimuse.

Liikumine „Eesti 200” tuli oma manifestiga välja mai alguses ja juba juuni keskel kinnitas tegevjuht Hendrik Raave, et nende eesmärk on kujundada sügiseks erakond. Liikumise ehk värvikaim eestkõneleja, TÜ Narva kolledži direktor Kristina Kallas on nimetanud muuhulgas prioriteetseks just haridusvaldkonda.

Väitlust juhtis Eesti Päevalehe ajakirjanik Krister Paris.