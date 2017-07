VIDEO | Edgar Savisaar vihjab oma valimisliidu loomisele, erakond on segaduses

Kriminaaluurimise all olev Keskerakonna endine esimees ja Tallinna endine linnapea Edgar Savisaar teatas täna oma valimisliidu loomisest.

"Ma olen tagasi. Tegelikult ma ei ole kusagil ära olnudki. Lihtsalt mõned inimesed tahtsid mind enneaegselt maha kanda (videos näitab samal ajal Kadri Simsonit ja Aadu Musta - toim). Ma olen inimesi ühendanud nii Keskerakonnas kui ka väljaspool seda ja ühendan ka edaspidi," sõnas Savisaar videos.

"Inimesed usuvad mind ja mina usaldan neid. Õhk saab puhtamaks ja inimesed õnnelikumaks nii Tallinnas kui kogu Eestis," kuulutas Savisaar. Hetkel, kui Savisaar ütleb, et tema meeskond on "kindel valik", on ekraanil Olga Ivanova.

Savisaar toob videos esile, et 2005. aasta valimistel kogus ta 16 834 häält ning 2013. aastal üle 39 000 hääle.

Mitmed Keskerakonna allikad ütlesid Delfile, et nad ei saa videost lõplikult aru, kas Savisaar loob nimekirja või mitte. Esmane juhtkonna seisukoht paistab olevat asjaga oodata esmaspäevase Tallinna nõukoguni ja seal seda video teemat edasi menetleda.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles samuti "Aktuaalsele kaamerale", et Savisaare valimisliidu küsimust arutatakse kindlasti Keskerakonna Tallinna nõukogus esmaspäeval, vahendas ERR.

Neljapäeval kirjutas Delfi, et Edgar Savisaar ootab erakonnakaaslastelt väärilist pakkumist, näiteks kohalikel valimistel esinumbri kohta Lasnamäel. Esimene samm - konkreetne pakkumine - peaks tulema erakonnakaaslastelt. Mitte vastupidi.

Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb selgitas mõned päevad tagasi Delfile, et oodatakse Savisaare nõusolekut: erakond ei saa panna inimest esinumbriks, kui ta pole teatanud oma nõusolekust kandideerida. "Rääkimise alus on tema nõusolek nimekirjas kandideerida. Oleme mitu korda öelnud, et talle on tagatud väärikas koht," märkis Korb.

Savisaar lubas kandideerimise kohta otsuse teha augusti alguses, aga üldnimekirja ja ka esinumbri paika panev Tallinna nõukogu koguneb juba esmaspäeval. Savisaarele üldnimekirja esinumbri koha pakkumise idee üks autoritest Yana Toom, et Savisaarele tehakse konkreetne ettepanek pärast nõukogu kohtumist. "31. juulil tuleb kokku Keskerakonna Tallinna nõukogu, kes seda asja ametlikult kinnitab, ja kohe pärast seda tehakse ametlik ettepanek Edgarile. Tallinna nimekirjaga tegeleb Tallinna nõukogu," selgitas Toom.

Nüüd näib aga, et Savisaar on siiski otsustanud välja tulla oma valimisnimekirjaga.