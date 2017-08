VIDEO | EAS-i loodusturismi kampaania kutsub Eestisse stressi maandama

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) algatas Norras, Rootsis, Saksamaal ja Inglismaal loodusturismiteemalise kampaania välisturistide Eestisse puhkama meelitamiseks.

Selleks tehti Berliinis varjatud kaameraga seeria sotsiaalseid eksperimente, mille põhjal valminud videot on nädala jooksul vaadatud sotsiaalmeedias üle 163 000 korra.

EASi Turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on Eestit reisisihtkohana tutvustava kampaania keskmes teaduslikult tõestatud andmed, mille kohaselt vähendab looduses viibimine stressi ja parandab vaimset tervist. Kampaania perioodil levib sotsiaalmeedias video, kus tutvustatakse Eestisse reisimise suurimaid plusse – puhast loodust, stressi maandamist ja looduslähedust.

"Näitame Eestit nagu see on: meil on puhas, müstiline ja metsarohke loodus, mis on kogemist väärt. Kindlasti on üheks eesmärgiks meelitada üha enam turiste pealinnast väljapoole," ütles Mutso ja julgustas kõiki videot sotsiaalmeedias jagama.

Eksperimentide käigus jälgiti Berliinis möödakäijaid ja valiti moodsa näotuvastustehnoloogiaga välja inimesed, kes vajaksid stressi maandamist kõige rohkem. Neilt küsiti, kas nad sooviksid veeta mõned minutid Eesti looduses ja tunda selle mõju. Paljud üle töötanud ja kõrge stressitasemega inimesed, kes nõustusid osalema, ümbritseti Eesti metsa meenutava hüpik-keskkonnaga.

Analüüsi viis läbi Berliini Humboldti Ülikooli psühholoogia professor dr Andre Weinreich, kes kasutas stressis inimeste leidmiseks kaasaegseimat Fraunhofer Instituudi loodud SHORE tarkvara, mis määrab inimese vanuse ja soo ning suudab ka HD-video järgi reaalajas tuvastada valiku emotsioone ja salvestada ka väikeseid muutusi näoilmetes.

Kampaania kestab kuni 1. oktoobrini.