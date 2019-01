VIDEO | Deniss Boroditš: bussijuhtide puudust MRP liinide ülevõtmisel ei ole

Ilmar Saabas Fotograaf-videoreporter Fred Püss reporter RUS

Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhatuse esimees Deniss Boroditš kinnitas, et lepingud MRP Linna Liinid OÜ tegevuse lõppemise järel puudujäävate busside rentimiseks on sõlmimisel ja kokku soovitakse sel viisil kaheks aastaks rentida kuni 55 bussi. Bussijuhtide puudust tema sõnul aga ei ole.