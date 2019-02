VIDEO | Delfi küsib, Rainer Vakra vastab: kas 25 lehekülje võõra teksti oma nime all teadustöösse kopeerimine ei tundunud imelik ja kohatu?

25 lehekülge on Vakra bakalaureusetöös identsed Säästva Eesti instituudi materjalidega. Kas niimoodi üks ühele teksti kopeerides ei tekkinud kahtlust, et see võib olla keelatud võte? Vakra annab mõista, et saanud sellest vähemalt tollal aru.

Keiu Ruus-Lepp, kes töötas välja Vakra bakalaureusetöös kasutatud küsitluse ja analüüsis seda ütleb, et ei ole kunagi Vakra kokku puutunud. Vakra jutust jääb mulje, et Ruus-Lepp mäletab valesti ja et tegelikult on nad seotud juba 17 aasta tagusest ajast.

Küsimusele, miks Vakra juhtumi ilmsikstulekul igasuguseid ajakirjanduslikke kontakte vältis, ütleb ta, et oli ogu see aeg Nõmme turul, kus inimesed käisid talle jõudu ja edu soovimas. "Pea püsti, läheme edasi," ütlevad inimesed Vakra sõnul talle Nõmme turul kampaaniaüritusel ja tulevad teda isegi kallistama. Eilne veider episood, kui Vakra ajakirjanike eest sõna otseses mõttes ära jooksis, siiski selgitust ei leia.